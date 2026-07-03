Erlebnis Österreich: Berg der Pioniere - 100 Jahre Rax-SeilbahnJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 177: Erlebnis Österreich: Berg der Pioniere - 100 Jahre Rax-Seilbahn
25 Min.Folge vom 03.07.2026
Seit 100 Jahren verbindet die Rax-Seilbahn den Hausberg der Wiener mit dem Tal. Mit ihren markanten Gondeln wurde sie zu einem technischen Meilenstein und Zeugen zahlreicher Geschichten. Das "Erlebnis Österreich" porträtiert Menschen, deren Leben eng mit der Rax und ihrer Seilbahn verbunden ist, und blickt auf eines der ambitioniertesten Seilbahnprojekte seiner Zeit. Gestaltung: Werner Eksler Redaktion: Sabine Daxberger Bildquelle: ORF/Landesstudio Niederösterreich
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Erlebnis Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2