Erlebnis Österreich: Eine Zuflucht für Tiere - Gut AiderbichlJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 182: Erlebnis Österreich: Eine Zuflucht für Tiere - Gut Aiderbichl
25 Min.Folge vom 18.07.2026
Seit 25 Jahren schenkt Gut Aiderbichl geretteten Tieren ein sicheres Zuhause. Die Dokumentation blickt auf die Vision von Gründer Michael Aufhauser, erzählt die Geschichte der Tierschutzinitiative und begleitet Geschäftsführer Dieter Ehrengruber. Bewegende Einblicke zeigen, wie Verantwortung, Mitgefühl und der Einsatz für das Tierwohl den Alltag auf den Höfen prägen. Bildquelle: ORF/Gut Aiderbichl
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Erlebnis Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2