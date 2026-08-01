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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Kostbares und Kurioses - eine Reise durch die Welt der Sammler

ORF2Staffel 1Folge 190vom 01.08.2026
Erlebnis Österreich: Kostbares und Kurioses - eine Reise durch die Welt der Sammler

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Folge 190: Erlebnis Österreich: Kostbares und Kurioses - eine Reise durch die Welt der Sammler

25 Min.Folge vom 01.08.2026

Vom Paradeisersamen bis zum Oldtimer: Sammeln hat in Österreich Tradition. Rund die Hälfte bis drei Viertel der Bevölkerung pflegen eine Sammelleidenschaft. Die Bandbreite reicht von alltäglichen Fundstücken bis zu besonderen Kostbarkeiten. Die Doku besucht Menschen mit außergewöhnlichen Sammlungen und erzählt die Geschichten hinter ihren persönlichen Schätzen. Gestaltung: Jasmin Daurer Redaktion: Sabine Daxberger Bildquelle: ORF/Landesstudio Niederösterreich

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