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Erlebnis Österreich
Folge 190: Erlebnis Österreich: Kostbares und Kurioses - eine Reise durch die Welt der Sammler
25 Min.Folge vom 01.08.2026
Vom Paradeisersamen bis zum Oldtimer: Sammeln hat in Österreich Tradition. Rund die Hälfte bis drei Viertel der Bevölkerung pflegen eine Sammelleidenschaft. Die Bandbreite reicht von alltäglichen Fundstücken bis zu besonderen Kostbarkeiten. Die Doku besucht Menschen mit außergewöhnlichen Sammlungen und erzählt die Geschichten hinter ihren persönlichen Schätzen. Gestaltung: Jasmin Daurer Redaktion: Sabine Daxberger Bildquelle: ORF/Landesstudio Niederösterreich
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