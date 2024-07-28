Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Der Freischütz - Festspielfieber am Bodensee

ORF2Staffel 1Folge 36vom 28.07.2024
Erlebnis Österreich: Der Freischütz - Festspielfieber am Bodensee

Erlebnis Österreich: Der Freischütz - Festspielfieber am BodenseeJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Österreich

Folge 36: Erlebnis Österreich: Der Freischütz - Festspielfieber am Bodensee

26 Min.Folge vom 28.07.2024

Die Bregenzer Festspiele zeigen 2025 erneut "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber auf der Seebühne. Die „Erlebnis Österreich“-Dokumentation aus dem Jahr 2023 gibt spannende Einblicke hinter die Kulissen der aufwändigen Opernproduktion der Bregenzer Festspiele. Denn nur wenige Stunden nachdem die letzten Töne der Oper „Madame Butterfly“ am 20. August 2023 am Bodensee verklungen sind, wurden auch schon die Sanierungsarbeiten an der geschichtsträchtigen Seebühne fortgesetzt und es entstand das aufwändige Bühnenbild zur Oper „Der Freischütz“ auf dem See. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

