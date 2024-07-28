Erlebnis Österreich: Der Freischütz - Festspielfieber am BodenseeJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 36: Erlebnis Österreich: Der Freischütz - Festspielfieber am Bodensee
26 Min.Folge vom 28.07.2024
Die Bregenzer Festspiele zeigen 2025 erneut "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber auf der Seebühne. Die „Erlebnis Österreich“-Dokumentation aus dem Jahr 2023 gibt spannende Einblicke hinter die Kulissen der aufwändigen Opernproduktion der Bregenzer Festspiele. Denn nur wenige Stunden nachdem die letzten Töne der Oper „Madame Butterfly“ am 20. August 2023 am Bodensee verklungen sind, wurden auch schon die Sanierungsarbeiten an der geschichtsträchtigen Seebühne fortgesetzt und es entstand das aufwändige Bühnenbild zur Oper „Der Freischütz“ auf dem See. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg
