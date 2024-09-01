Erlebnis Österreich: Steirische Moore - Zeugen der EiszeitJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 45: Erlebnis Österreich: Steirische Moore - Zeugen der Eiszeit
25 Min.Folge vom 01.09.2024
Moore sind alte, unvergleichliche Lebensräume mit einer eigentümlichen, vielfältigen Flora und Fauna und speziellen klimatischen Gegebenheiten. Die feuchten, schwammigen Gebiete sind Klimaschutzräume und Plätze einer besonderen Mikrobenwelt. Fast 400 Moorflächen gibt es allein in der Steiermark. Ein Großteil steht unter Schutz. Ein Film von Waltraud Paschinger. Bildquelle: ORF/Posch TV Filmproduktion/Christian Stoisser
