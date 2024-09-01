Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Steirische Moore - Zeugen der Eiszeit

ORF2Staffel 1Folge 45vom 01.09.2024
Erlebnis Österreich: Steirische Moore - Zeugen der Eiszeit

Erlebnis Österreich: Steirische Moore - Zeugen der EiszeitJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Österreich

Folge 45: Erlebnis Österreich: Steirische Moore - Zeugen der Eiszeit

25 Min.Folge vom 01.09.2024

Moore sind alte, unvergleichliche Lebensräume mit einer eigentümlichen, vielfältigen Flora und Fauna und speziellen klimatischen Gegebenheiten. Die feuchten, schwammigen Gebiete sind Klimaschutzräume und Plätze einer besonderen Mikrobenwelt. Fast 400 Moorflächen gibt es allein in der Steiermark. Ein Großteil steht unter Schutz. Ein Film von Waltraud Paschinger. Bildquelle: ORF/Posch TV Filmproduktion/Christian Stoisser

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erlebnis Österreich
ORF2
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen