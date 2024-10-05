Erlebnis Österreich: Der große Umbau - Wie Wiens Kliniken moderner werdenJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 50: Erlebnis Österreich: Der große Umbau - Wie Wiens Kliniken moderner werden
Medizinisch will man im Sinne der Gesundheit immer die Nase vorn haben, so wird viel Wert auf Aus- und Weiterbildung gelegt. Aber auch das beste Krankenhaus kommt mit der Zeit in die Jahre, technische Adaptierungen, Umbauten oder sogar Neubauten sind nötig, um das Gesundheitssystem nicht erkranken zu lassen. Dem Wiener Gesundheitsverbund, der drei Viertel der Spitalsversorgungsleistungen in Wien erbringt, stehen spannende Zeiten ins Haus oder besser gesagt in die Häuser: bis 2040 wird es mehrere Großbaustellen geben, etwa in Ottakring, Favoriten oder Hietzing. Die Doku zeigt, was alles getan werden muss, damit der laufende Betrieb trotz allem bestens funktionieren kann. Ein Film von Katharina Reigersberg für das Landesstudio Wien
