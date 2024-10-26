Erlebnis Österreich: Tatort Südburgenland - Krimiboom in der IdylleJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 52: Erlebnis Österreich: Tatort Südburgenland - Krimiboom in der Idylle
"Eierkratzkomplott", "Uhudlerverschwörung" und "Kopftuchmafia" heißen die originellen Landkrimis von Thomas Stipsits. Eine scharfsinnige Verbrechensaufklärung mit den analogen Mitteln des Verstandes und des Humors im Südburgenland. Auch andere Autorinnen und Autoren finden immer wieder Kriminalgeschichten, um die Schattenseiten und Verwerfungen hinter der idyllischen Landschaft und den liebenswerten Originalen sichtbar zu machen. "Zuagroast" oder "Hamdraht" von Martina Parker spielen ebenfalls in der sanften Gartenlandschaft des Südburgenlandes und haben es wochenlang auf die Bestenliste des heimischen Buchhandels geschafft. Gestalter Peter Nagy hat sich auf die Spurensuche gemacht und geht in der TV-Dokumentation der Frage nach, warum das Südburgenland einen "Krimi-Boom" erlebt. Bildquelle: ORF/ORF-B
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick