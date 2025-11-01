Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erlebnis Österreich: So klingt der Himmel - Kirchenmusik im Wandel

ORF2Staffel 1Folge 62vom 01.11.2025
25 Min.Folge vom 01.11.2025

Musik ist im Christentum fester Bestandteil des Glaubens und der Liturgie. Darüber hinaus ist Musik für viele Sänger:innen und Musiker:innen ein ganz persönlicher Kommunikationskanal zu Gott. "Erlebnis Österreich" begibt sich auf Spurensuche, wie sich Kirchenmusik in 2000 Jahren gewandelt hat. Bildquelle: GMK Pressebilder/ ORF

