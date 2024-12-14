Erlebnis Österreich: AlpentöneJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 63: Erlebnis Österreich: Alpentöne
25 Min.Folge vom 14.12.2024
Der Alpenländische Volksmusik-Wettbewerb: Der größte und hochkarätig besetzte Musikwettbewerb für alpenländische Volksmusik in Europa findet alle zwei Jahr in Innsbruck statt. Junge Musikantinnen und Musikanten aus Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz präsentieren ihr Können. 2024 feiert der Alpenländische Volksmusikwettbewerb sein 50-jähriges Bestehen. Bildquelle: ORF/ORF – Tirol
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