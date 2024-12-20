Erlebnis Österreich: Auf Weihnacht`n zua! Brauchtum und Mythen in KärntenJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 64: Erlebnis Österreich: Auf Weihnacht`n zua! Brauchtum und Mythen in Kärnten
Die oft verklärte Winterzeit war früher für Mensch und Tier in den meisten Fällen mit vielen Entbehrungen verbunden. Die harte und schweißtreibende Feldarbeit war zwar vorbei, aber das Leben wurde nicht leichter. Die Nässe und Kälte des Herbstes und des Winters ließen die Menschen sich nach Sonne und Wärme sehnen. Daraus entstanden viele der heute noch gepflogenen Bräuche. Gerade Kärnten ist, was das alte Brauchtum anbelangt, ein wahres Paradies. Das Bundesland südlich der Alpen hat um Weihnachten Riten und mystische Handlungen zu bieten, wie kein anderes! Einzelne Bräuche wurden sogar aus der heidnischen Vorzeit übernommen und leben im christlichen Gewande weiter. Das reiche Brauchtum zur Weihnachtszeit in der Form von Lied, Musik und Spiel, gemeinsam mit traditionellem Essen, Trinken und Schenken machen Kärnten zu einem weihnachtlichen Brauchtumsparadies von höchster Güte und Schönheit! Bildquelle: ORF/Landesstudio Kärnten Gestaltung Carl Hannes Planton Kamera Andreas Sacherer Cutter Andreas Kelich Ton Christian Finding
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