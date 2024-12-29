Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erlebnis Österreich

ORF2Staffel 1Folge 65vom 29.12.2024
25 Min.Folge vom 29.12.2024

Provinziell, konservativ oder doch weltoffen und hip? Über die Blasmusik wird viel diskutiert und es gibt viele Vorurteile. Dabei ist sie in Vorarlberg fast immer dabei: Egal, ob bei kirchlichen Festen, Empfängen, Jubiläen oder dörflichen Feiern, die örtliche Musikkapelle spielt auf. Mit 8.000 Mitgliedern zählt der Vorarlberger Blasmusikverband, der heuer sein 100-jähriges Bestehen feiert, auch zu den größten Vereinen des Landes. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt wie das Hobby Blasmusik Generationen verbindet, Karrieren fördert und Gemeinschaft schafft. Bildquelle: ORF

