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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Film in Tirol - Unterwegs auf Filmsets und Festivals

ORF2Staffel 1Folge 70vom 31.01.2025
Erlebnis Österreich: Film in Tirol - Unterwegs auf Filmsets und Festivals

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Folge 70: Erlebnis Österreich: Film in Tirol - Unterwegs auf Filmsets und Festivals

25 Min.Folge vom 31.01.2025

Aufgrund seiner spektakulären Bergwelt hat Tirol als Kulisse und Drehort für Filme eine lange Tradition. "Der weiße Rausch", gedreht 1931 am Arlberg, war der erste Skifilm der Filmgeschichte. Zuletzt raste die "Totenfrau" auf dem Motorrad über Tiroler Bergstrassen für die gleichnamige Serie. "Erlebnis Österreich" war am Set für Staffel 2 der "Totenfrau" mit Anna Maria Mühe und Autor Bernhard Aichner im Kühtai. Gestaltung: Eva Rottensteiner Bildquelle: ORF

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