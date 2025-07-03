Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 81vom 03.07.2025
26 Min.Folge vom 03.07.2025

Das Eferdinger Becken an der Donau ist ein Naturparadies mit vielfältiger Flora und Fauna. In dieser Dokumentation zeigt Erich Pröll das Gebiet, mit seltenen Aufnahmen von Näslingen, Kiebitzen, Bibern und Eisvögeln. Besonders eindrucksvoll sind die Aufnahmen von Bienenfressern, die neu an den Auwäldern brüten. Bildquelle: ORF/ORF-OÖ

