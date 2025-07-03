Erlebnis Österreich: Wildnis am Strom - Das oberösterreichische DonaubeckenJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 81: Erlebnis Österreich: Wildnis am Strom - Das oberösterreichische Donaubecken
26 Min.Folge vom 03.07.2025
Das Eferdinger Becken an der Donau ist ein Naturparadies mit vielfältiger Flora und Fauna. In dieser Dokumentation zeigt Erich Pröll das Gebiet, mit seltenen Aufnahmen von Näslingen, Kiebitzen, Bibern und Eisvögeln. Besonders eindrucksvoll sind die Aufnahmen von Bienenfressern, die neu an den Auwäldern brüten. Bildquelle: ORF/ORF-OÖ
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Erlebnis Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0