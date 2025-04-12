Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Das Glantal - Juwel zwischen Burgmauern und Weinbergen

ORF2Staffel 1Folge 85vom 12.04.2025
Erlebnis Österreich: Das Glantal - Juwel zwischen Burgmauern und Weinbergen

Erlebnis Österreich: Das Glantal - Juwel zwischen Burgmauern und WeinbergenJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Österreich

Folge 85: Erlebnis Österreich: Das Glantal - Juwel zwischen Burgmauern und Weinbergen

26 Min.Folge vom 12.04.2025

Das Kärntner Glantal vereint Geschichte, Kultur und Natur zu einer einzigartigen Symbiose. Die Region beeindruckt mit historischen Burgen, malerischen Landschaften und kulinarischen Köstlichkeiten und zeigt zudem ihre vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Die Dokumentation führt in einen unberührten Landstrich im Herzen Kärntens, der von den Massen weitgehend unentdeckt bleibt, und lässt die Zuschauer:innen die verborgenen Schätze Mittelkärntens sowie die herzliche Gastfreundschaft der Einheimischen entdecken. Sie zeigt die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten der Region – sei es beim Wandern, Radfahren, Reiten oder Schwimmen in einem der idyllischen Seen. Die Ruhe und Ursprünglichkeit des Glantals machen es zu einem idealen Ziel für Erholungssuchende und Abenteurer gleichermaßen. Bildquelle: ORF/Peter Seifert

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erlebnis Österreich
ORF2
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen