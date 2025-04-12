Erlebnis Österreich: Das Glantal - Juwel zwischen Burgmauern und WeinbergenJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 85: Erlebnis Österreich: Das Glantal - Juwel zwischen Burgmauern und Weinbergen
Das Kärntner Glantal vereint Geschichte, Kultur und Natur zu einer einzigartigen Symbiose. Die Region beeindruckt mit historischen Burgen, malerischen Landschaften und kulinarischen Köstlichkeiten und zeigt zudem ihre vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Die Dokumentation führt in einen unberührten Landstrich im Herzen Kärntens, der von den Massen weitgehend unentdeckt bleibt, und lässt die Zuschauer:innen die verborgenen Schätze Mittelkärntens sowie die herzliche Gastfreundschaft der Einheimischen entdecken. Sie zeigt die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten der Region – sei es beim Wandern, Radfahren, Reiten oder Schwimmen in einem der idyllischen Seen. Die Ruhe und Ursprünglichkeit des Glantals machen es zu einem idealen Ziel für Erholungssuchende und Abenteurer gleichermaßen. Bildquelle: ORF/Peter Seifert
