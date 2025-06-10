Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erlebnis Österreich

Unser Österreich: Wein und Stein - der Manhartsberg in Niederösterreich

ORF2Staffel 1Folge 94vom 10.06.2025
Unser Österreich: Wein und Stein - der Manhartsberg in Niederösterreich

Folge 94: Unser Österreich: Wein und Stein - der Manhartsberg in Niederösterreich

26 Min.Folge vom 10.06.2025

Genau dort, wo sich Waldviertel und Weinviertel begegnen, da liegt er - der Manhartsberg in Niederösterreich. 537 Meter hoch und mehr einem Rücken gleich, kündigt er die Granit-Hochebene des Waldviertels an. Die Region rund um den Manhartsberg erstreckt sich von Straß bis hinauf nach Eggenburg und Sigmundsherberg. Und sie überrascht mit spannenden Einblicken über und unter der Erde. Ein "Erlebnis Österreich" aus dem ORF-Landesstudio Niederösterreich zeigt die Besonderheiten des Manhartsbergs. Einst vom Urzeitozean umgeben, findet man hier noch heute fossile Spuren der Erdgeschichte. Auch Edelsteine, wie Granate, gibt es noch am Manhartsberg zu entdecken. Die 350 Millionen Jahre alte Amethystader bei Maissau ist in Europa einzigartig. Der Sandstein aus der Region ziert den Stephansdom und Ringstraßenbauten. Gestaltung: Marietheres van Veen Kamera: Andreas Kotzmann Redaktion: Sabine Daxberger

