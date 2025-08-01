Erlebnis Österreich: In einer Tonart - Musikerfamilien aus Kärnten in aller WeltJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 97: Erlebnis Österreich: In einer Tonart - Musikerfamilien aus Kärnten in aller Welt
Musikerdynastien-Familien, so wie jene von Johann Strauss, stehen für die Weitergabe der Liebe zur Musik über Generationen hinweg. Doch wie vererbbar ist Musikalität wirklich, und wie harmonieren die musikalischen Familienmitglieder miteinander? Prof. Dr. Markus Hengstschläger, ein renommierter Genetiker, beleuchtet, wie viel Talent tatsächlich in den Genen steckt. Unabhängig vom Genre - ob Pop, Jazz, Hip Hop, Volksmusik oder Klassik - bleibt die Liebe zur Musik konstant. Musikerfamilien aus Kärnten, wie die von Huby Mayer, bekannt durch die Original Fidelen Mölltaler, und die aufstrebende Esther Graf, die in Deutschland große Hallen füllt, zeigen, wie Musik in der Familie gelebt wird. Auch die Familie des Jazzpianisten Karen Asatrian, der seinen Kindern die Welt der Musik eröffnet hat, ist ein Beispiel dafür. Seine Kinder, Zara und Eric, setzen diesen Weg mit seiner Unterstützung fort. Diese Familien kommen zusammen, um zu erzählen, was sie zur Musik gebracht hat. Auf der großen Bühne des Stadttheaters in Klagenfurt zeigen sie, wie sie als "Familienmusik" gemeinsam klingen. Bildquelle: ORF/ORF-Kärnten/Sonja Kleindienst
