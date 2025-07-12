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Erlebnis Österreich
Folge 99: Erlebnis Österreich: Der Freischütz - Festspielfieber am Bodensee
26 Min.Folge vom 12.07.2025
Die Bregenzer Festspiele bringen 2025 erneut Carl Maria von Webers „Der Freischütz“ auf die spektakuläre Seebühne. Die „Erlebnis Österreich“-Dokumentation aus dem Jahr 2023 gewährt faszinierende Einblicke hinter die Kulissen dieser aufwändigen Opernproduktion. Nur wenige Stunden nach dem letzten Vorhang für „Madame Butterfly“ am 20. August 2023 begannen bereits die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der berühmten Seebühne. Parallel dazu entstand Schritt für Schritt das imposante Bühnenbild für „Der Freischütz“ – mitten auf dem Bodensee.
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