Staffel 1Folge 20vom 06.10.2025
Mit Biss und Charme begrüßt Heinz Sichrovsky Autorinnen und Autoren zum Literaturgespräch. Dieses Mal zu Gast sind unter anderem Dimitré Dinev mit seinem epochalen Roman „Zeit der Mutigen“. Im Familienroman beschreibt er wie Menschen schwierige Zeiten mit Mut und Zuversicht überstehen können. Und: Proschat Madani hat ihr zweites Buch veröffentlicht. Im autobiografischen Buch „Leben spielen“ erlaubt sie Einblick in ihr Leben als Schauspielerin und reflektiert über die großen Themen des Lebens. Bildquelle: ORF/ORF III/Tobias Gayer

