Erzähl mir von Weihnachten: 16. Dezember Julian Le Play
Erzähl mir von Weihnachten
Folge 17: Erzähl mir von Weihnachten: 16. Dezember Julian Le Play
6 Min.Folge vom 16.12.2025
Vom 1. - 24. Dezember lesen bekannte Persönlichkeiten weihnachtliche Geschichten vor und erzählen, wie sie Weihnachten als Kind erlebt haben - am 16. Dezember mit Julian Le Play. Bildquelle: ORF/Zita Klimek
Erzähl mir von Weihnachten
Altersfreigabe:
0