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ESC Science: Wissen hinter den Kulissen

ESC Science: Wissen hinter den Kulissen - Folge 2

ORF2Staffel 1Folge 2vom 11.05.2026
ESC Science: Wissen hinter den Kulissen - Folge 2

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ESC Science: Wissen hinter den Kulissen

Folge 2: ESC Science: Wissen hinter den Kulissen - Folge 2

6 Min.Folge vom 11.05.2026

Seit Wochen werden manche Songs in den Wettquoten hoch gehandelt, während andere weit abgeschlagen liegen. ESC-Wissen-Reporter Tobias Mayr schaut sich für Wissen hinter den Kulissen an, wie unser Körper unbewusst darüber entscheidet, was uns gefällt und was nicht. Noch mehr exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic.

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