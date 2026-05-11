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ESC Science: Wissen hinter den Kulissen

ORF2Staffel 1Folge 3vom 11.05.2026
ESC Science: Wissen hinter den Kulissen - Folge 2

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ESC Science: Wissen hinter den Kulissen

Folge 3: ESC Science: Wissen hinter den Kulissen - Folge 2

6 Min.Folge vom 11.05.2026

Seit Wochen werden manche Songs in den Wettquoten hoch gehandelt, während andere weit abgeschlagen liegen. ESC-Wissen-Reporter Tobias Mayr schaut sich für Wissen hinter den Kulissen an, wie unser Körper unbewusst darüber entscheidet, was uns gefällt und was nicht.

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