Staffel 1Folge 3vom 11.05.2026
ESC Science: Wissen hinter den Kulissen - Folge 2Jetzt kostenlos streamen
ESC Science: Wissen hinter den Kulissen
Folge 3: ESC Science: Wissen hinter den Kulissen - Folge 2
6 Min.Folge vom 11.05.2026
Seit Wochen werden manche Songs in den Wettquoten hoch gehandelt, während andere weit abgeschlagen liegen. ESC-Wissen-Reporter Tobias Mayr schaut sich für Wissen hinter den Kulissen an, wie unser Körper unbewusst darüber entscheidet, was uns gefällt und was nicht.
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ESC Science: Wissen hinter den Kulissen
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