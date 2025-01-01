Espresso, Capuccino & Co - der perfekte Kaffee
Espresso, Capuccino & Co - der perfekte Kaffee
Ohne Kaffee kommen die wenigsten Menschen durch den Tag. Nach einer langen Arbeitsnacht, nach einem durchfeierten Abend oder generell, um fit für den nächsten Arbeitstag zu werden, braucht es Kaffee. Aber nicht irgendeinen, sondern den mit dem perfekten Geschmack. Also: Siebträger- oder Filtermaschine? Arabica oder Robusta Kaffeebohnen? Espresso- und Kaffeebohnen gibt es in den verschiedensten Preisklassen. Aber schmeckt man die Preisunterschiede?
