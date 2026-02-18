Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Brauen - Deutschland und seine Biere

WELTStaffel 1Folge 3vom 18.02.2026
Folge 3: Das große Brauen - Deutschland und seine Biere

49 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Pils, Weizen, Kölsch oder Alt: Die Vielfalt der in Deutschland gebrauten Biere ist enorm. „Craftbiere“ aus sogenannten Mikrobrauereien durchdringen inzwischen den Markt der Massenproduktion. Dennoch haben alle Variationen des „Kühlen Blonden“ die vier Grundessenzen Malz, Hopfen, Hefe und Wasser immer noch gemein. Von der Ernte bis ins Glas: Die Reportage gibt einen spannenden Einblick hinter die Kulissen von Produktion und Veredelung des beliebten Gerstensafts.

