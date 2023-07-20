Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 20.07.2023: Episode 8
45 Min.Folge vom 20.07.2023Ab 12
Michael Tubito fährt erst seit zwei Jahren Lkws. Das Rangieren hat er zuvor schon in einem Videospiel geübt. Ob sich das digitale Training für den 21-jährigen Italiener auszahlt, wird sich bei einem Zwischenstopp in Piacenza zeigen. Thomas Dijkstra steht unterdessen mächtig unter Zeitdruck. Auf der Tour nach Lausanne kommt es immer wieder zu Verzögerungen. Außerdem müssen die vorgeschriebenen Ruhezeiten eingehalten werden. Und Natascha Stoni ist mit ihrem Lastkraftwagen in Ungarn unterwegs. Findet die Trucker-Lady dort einen Parkplatz für die Nacht?
