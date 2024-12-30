Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 30.12.2024: Episode 1
44 Min.Folge vom 30.12.2024Ab 12
Samantha Bouw soll Pferdemist nach Deutschland liefern, der dort in einem chemischen Verfahren zu Dünger verarbeitet wird. Die 42-Jährige steuert in den Niederlanden einen Bauernhof an. Massimo Rocco trainiert in einer Ladepause seine Muskeln. Früher hat der Fernfahrer auch an Bodybuilding-Wettkämpfen teilgenommen. Und David Crossley freut sich in Manchester auf seine Tour nach Italien. Nur der Abschied von seiner Patchwork-Familie fällt ihm schwer. Vor der Abreise besucht der „Euro Trucker“ mit seiner Partnerin ein Fußballspiel seines Lieblingsvereins.
