Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 14.07.2025: Episode 10
45 Min.
Mario Bruns und Uwe Rowold wollen von Barcelona aus auf die Insel Mallorca übersetzen. Aber ihr nagelneuer Scania-Hauber liegt sehr tief. Kann der Lkw überhaupt auf die Fähre auffahren? Louise van der Kaaden hat die Nacht in Frankreich im Truck verbracht und ist krank aufgewacht. Aber starke Erkältung hin oder her: Die 25-Jährige muss im strömenden Regen mit ihrem Vierbeiner „Duuk“ Gassi gehen. Anschließend geht es weiter in die Schweiz. Und Russel Oliver ist mit 23 Tonnen Rindfleisch unterwegs nach Schottland. Die Tour ist ganz nach seinem Geschmack.
