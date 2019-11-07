Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 07.11.2019: Truck Chick des Jahres
45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Drei Paletten Spülmaschinen in 50 Minuten: Beim Abladen in Castelfranco wird Andreas Schuberts Geduld auf die Probe gestellt. Am nächsten Tag hat der Fernfahrer frei, denn seine Rückladung steht noch nicht bereit. Deshalb nutzt er die Zeit für einen Bummel über den Wochenmarkt in Rimini. Amy Blokker wird derweil überschüttet mit Komplimenten. Die Niederländerin kann sich kaum retten vor den Avancen ihrer männlichen Kunden und sie wurde auch schon zum „Truck Chick des Jahres“ gewählt. Und Davide Scorolli wird auf seiner Tour von einem Unfall ausgebremst.
Genre:Auto, Reality
