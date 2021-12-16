Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 16.12.2021: Episode 10
45 Min.Folge vom 16.12.2021Ab 12
Michaela Kramer will beim Kunden zehn Paletten mit Werkzeug abladen. Dazu muss die 22-jährige Trucker-Lady ihren fast 17 Meter langen Lastkraftwagen rückwärts an die Rampe manövrieren. Aber beim Rangieren kommen „Michi“ parkende Autos in die Quere. Michele de Lorenzi lässt sich derweil nach Feierabend auf seiner Tour in Frankreich im Städtchen Vienne Würstchen in Rotweinsoße schmecken. Und Dick Stegehuis fährt mit seinem Lotsen Johnny an der Spitze eines Schwerlast-Konvois. Die Männer transportieren zwei 94 Tonnen schwere Turbinen nach Terneuzen.
