Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 03.08.2023: Episode 10
Marcello Bonifacio freut sich in Italien auf ein Trucker-Event, das er demnächst mit seinem Kraftfahrer-Kollegen Michael Tubito besuchen will. In der Nähe von Neapel wird drei Tage lang gefeiert, mit Live-Musik, Auto-Stunts und historischen Fahrzeugen. Eef Verhaag steuert unterdessen in den Niederlanden mit ihrem Kippanhänger Schrottsammler an. Die sogenannten „Kampers“ leben in Wohnwagensiedlungen und sind ein besonderer Schlag an Menschen. Und Lorenzo Vita bestaunt an seinem freien Tag Sehenswürdigkeiten in der Heimatstadt von Romeo und Julia.
