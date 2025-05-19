Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 19.05.2025: Episode 3
45 Min.Folge vom 19.05.2025Ab 12
Für Dani und Michel Kraemer beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Das Trucker-Ehepaar fährt seit Kurzem für ein norwegisches Fuhrunternehmen. Bald geht es zum ersten Mal ans Nordkap, aber vorher soll das Duo in Fauske eine Ladung Fischfutter abliefern. Samantha Bouw macht Schluss mit dem Fernverkehr und konzentriert sich beim Lkw-Fahren auf ihr Heimatland. Und Beatrice Donghi startet in Italien eine Zweitagestour. Das Wetter ist von Anfang an nicht auf ihrer Seite. Den geplanten Abladetermin wird die 28-Jährige aufgrund der widrigen Umstände nicht halten können.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.