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Europa rechts außen: Viktor Orbans Projekt

Europa rechts außen: Viktor Orbans Projekt

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 08.04.2026
Europa rechts außen: Viktor Orbans Projekt

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Europa rechts außen: Viktor Orbans Projekt

Folge 1: Europa rechts außen: Viktor Orbans Projekt

53 Min.Folge vom 08.04.2026

Hinter dem Erfolg rechtsextremer und nationalkonservativer Parteien in Europa steht der Einfluss von Viktor Orban. Ungarns Ministerpräsident exportiert seit Jahren nicht nur politische Ideen, sondern baut auch Netzwerke auf, fördert Nachwuchs und prägt eine neue Generation rechter Politiker. Zu seinen Unterstützern zählen etwa Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Geert Wilders und Janez Jansa. Auch in weiteren europäischen Ländern gilt sein Kurs als Vorbild. Die Dokumentation zeigt, wie Orbán mit Medienmacht, Geld und Allianzen seinen Einfluss weit über Ungarn hinaus ausbaut und zur treibenden Kraft einer politischen Neuausrichtung in Europa wird. Bildquelle: ORF/ARTE France/Nova Production

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