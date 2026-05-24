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Europakonzert der Berliner Philharmoniker

Europakonzert der Berliner Philharmoniker - Aus dem Schloss Esterházy

ORF2Staffel 1Folge 1vom 24.05.2026
Europakonzert der Berliner Philharmoniker - Aus dem Schloss Esterházy

Europakonzert der Berliner Philharmoniker - Aus dem Schloss EsterházyJetzt kostenlos streamen

Europakonzert der Berliner Philharmoniker

Folge 1: Europakonzert der Berliner Philharmoniker - Aus dem Schloss Esterházy

94 Min.Folge vom 24.05.2026

Am 1. Mai 2026 erklang das traditionelle Europakonzert der Berliner Philharmoniker im prachtvollen Haydnsaal von Schloss Esterházy in Eisenstadt. Unter der Leitung von Chefdirigent Kirill Petrenko und mit dem gefeierten Cellisten Gautier Capuçon als Solist setzte dieses Konzert auch dieses Mal ein kulturelles Zeichen für Europas humanistische Werte und musikalische Tradition. Seit 1991 feiern die Berliner Philharmoniker mit ihrem Europakonzert die Einheit und Vielfalt des Kontinents an historischen Stätten - von der Sagrada Familia in Barcelona bis zum antiken Athener Odeon von Herodes Atticus. Bildquelle: EuroArts/Lena Laine

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