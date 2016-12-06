Das Geheimnis meines BrudersJetzt kostenlos streamen
Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 06.12.2016: Das Geheimnis meines Bruders
44 Min.Folge vom 06.12.2016Ab 12
Danyall White und ihr Bruder Richard hatten eine schwere Kindheit und standen sich sehr nah. Sie unterstützten sich gegenseitig und teilten ihre Geheimnisse. Danyall hatte es lange nicht für möglich gehalten, dass ihr Bruder jemandem weh tun könnte, doch dann gab es Warnzeichen: Richard war auf verdrehte Weise religiös und fasziniert von grausamen Bibelstellen. Er war auch gewalttätig und brach Danyalls Wellensittich das Genick, um ihn der Katze vorzuwerfen. Als er seiner Schwester aber erzählt, dass er eine Frau ermordet hat, glaubt sie ihm kein Wort. Doch bald überrollen sie Ereignisse, die das Grauen jedes Alptraums in den Schatten stellen.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.