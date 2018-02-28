Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 28.02.2018: Sohn des Propheten
Dennis Ryan wächst auf einer Farm auf und wird sehr streng erzogen. Eines Tages verkündet sein tyrannischer Vater, den wahren Glauben gefunden zu haben. Aus seiner religiösen Überzeugung wird fanatische Besessenheit: Dennis findet sich plötzlich zwischen Sprengstoff und Maschinengewehren wieder und wird mit der Erwartung seines Vaters konfrontiert, die Familie und den Glauben bis aufs Blut zu beschützen. Die Grenzen zwischen Gut und Böse scheinen zu verschwimmen und Dennis spürt mittlerweile weder Bedauern noch Schuld. Als er später die wahre Natur seines Vaters erkennt, ist es zu spät - er ist zu weit gegangen. Doch eine Entscheidung bleibt ihm: Steht er seinem Vater weiterhin loyal zur Seite oder sagt er sich los und bezahlt den bitteren Preis dafür?