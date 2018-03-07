Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 07.03.2018: Mein Bruder, der Teufel
45 Min.Folge vom 07.03.2018Ab 12
Wallace war fest davon überzeugt, dass sein Halbbruder Warren eines Tages der geistige Führer ihrer religiösen Gruppe wird und seine gesamte Familie ewige Erlösung erfährt. Auch Neffe Brent vertraut auf Warrens Worte. Doch Warren beginnt seinen Einfluss innerhalb der Glaubensgemeinschaft zu missbrauchen und Brent muss erkennen, dass der neue Prophet alles andere als fromm ist. Als er Warren als menschenfeindliches Monster entlarvt, ist Wallace gezwungen seine Glaubenssätze zu hinterfragen und zu handeln: Schützt er seine Lieben und verlässt mit ihnen die Gruppe? Oder duldet er weiter die Sünden seines Halbbruders und nimmt dafür die Zerstörung der eigenen Familie in Kauf?
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.