Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 14.03.2018: Bruderliebe
44 Min.Folge vom 14.03.2018Ab 16
Sean Lewis ist nicht überrascht, als er von seiner Mutter erfährt, dass sein älterer Bruder Patrick wieder verhaftet wurde. Patrick war schon als Jugendlicher ständig in Schwierigkeiten. Erst waren es kleine Gaunereien, dann Autodiebstahl und schwere Einbrüche. Doch diesmal ist Sean starr vor Schreck: Patrick soll eine Prostituierte erstochen haben. Und das ist nur die erste Leiche. Aus den Nachrichten erfährt er, dass Patrick weitere Morde gestanden hat. Als sein Bruder in der Todeszelle sitzt, muss Sean sich eingestehen, dass er immer wusste, dass Patrick eine tickende Zeitbombe war. Doch die Bruderliebe ließ ihn diese Tatsache stets verdrängen.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.