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Evil - Gesichter des Bösen

Die zwei Gesichter meines Vaters

TLCFolge vom 28.03.2018
Die zwei Gesichter meines Vaters

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Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 28.03.2018: Die zwei Gesichter meines Vaters

45 Min.Folge vom 28.03.2018Ab 16

Tiffany Shore und ihre Schwester Amber wachsen bei ihrem Vater Anthony auf, weil die Mutter nach der Scheidung mit ihrem Freund zusammenzieht. Das Mädchen weiß schon früh, dass ihr Vater ein durch und durch böser Mensch ist, doch sie schweigt in der Hoffnung, dadurch die jüngere Amber beschützen zu können. Wenn die Mädchen nicht genau seinen Anforderungen entsprechen, rastet er aus und misshandelt die Kinder. Außerdem müssen sich die Töchter stets aufreizend kleiden und in Hotpants und bauchfreien Tops für ihn tanzen. Als Anthony anfängt, Tiffany unter Drogen zu setzen und regelmäßig zu vergewaltigen, versucht sie, Selbstmord zu begehen.

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