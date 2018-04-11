Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 11.04.2018: Mord an der eigenen Familie
44 Min.Folge vom 11.04.2018Ab 12
Sherry hatte ihren Bruder Brian für einen rebellischen, aber ganz normalen Teenager gehalten. Dennoch gab es schon früh Anzeichen, dass der nette Junge eines Tages zum Monster wird. Brian liebte Camouflage und lief in Tarnkleidung herum. Als Teenager war er von Gewaltdarstellungen besessen, sammelte Handgranaten und Waffenmagazine. Doch da Brian später zu den Marines wollte, spielte seine Familie diese bizarre Passion herunter. Und als der Vater ihm das Schießen beibringt, hat er keinen Schimmer, wozu der hübsche blonde Junge dieses Wissen nutzen würde. Doch eines Nachts greift Brian zu den Waffen und richtet in seinem Elternhaus ein Blutbad an.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.