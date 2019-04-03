Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 03.04.2019: Die ungleichen Brüder
44 Min.Folge vom 03.04.2019Ab 12
Als Walt Chavis’ Vater bei einem Flugzeugabsturz stirbt, wird der Junge das Familienoberhaupt und muss für seine Brüder Verantwortung übernehmen. Einige Jahre später heiratet seine Mutter erneut und bekommt wieder einen Sohn. Der kleine Clay ist ein sehr liebes Kind - bis er zur Schule kommt. Dort macht er Ärger und prügelt sich ständig. Doch obwohl Clay hitzköpfiger als andere ist, hätte niemand gedacht, wie weit es einmal kommen würde. Bruder Walt, inzwischen Polizist, will Clay nach einem Marihuana-Exzess eine Lektion erteilen und droht mit Gefängnis. Doch Clay bleibt gelassen, er hat sich inzwischen satanischen Kreisen zugewandt und greift zu anderen Mittel.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.