Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 25.03.2023: Mein Sohn, der Mörder
44 Min.Folge vom 25.03.2023Ab 12
Schon als kleiner Junge war Michael von Messern fasziniert. Er malte Bilder von Messerangriffen und spielte mit ihnen, wenn er nachts in die Küche schlich. Dann erlebt seine Mutter Kathy eine schreckliche Szene: Michael hält seinem älteren Bruder ein Messer an den Kopf, als der im Bett liegt. Die alarmierten Eltern geben ihren Sohn in psychologische Behandlung – ohne Erfolg, denn er bedroht kurz darauf ein Nachbarskind. Dabei wirkt Michael immer völlig emotionslos und zeigt nie Reue. Als er schließlich von Stichwaffen auf Schusswaffen umschwenkt, ist es zu spät: Der Teenager wird zum kaltblütigen Mörder.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.