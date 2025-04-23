Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 23.04.2025: Ein böses Erwachen
44 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12
Als die alleinerziehende Clare mit Ed Graf zusammenkommt, öffnet sie dem Bösen Tür und Tor, ohne es zu ahnen. Nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes wird der einst liebevolle Ed zum Kontrollfreak. Außerdem versucht er, einen Keil zwischen Clare und ihre beiden Söhne zu treiben. Als Ed seinen Bank-Job verliert, weil er Geld unterschlagen hat, überzeugt er Clare, eine Lebensversicherung für ihre Jungs abzuschließen. Angeblich, um später die Studiengebühren davon zu zahlen. Doch als wenig später ihr Schuppen abbrennt, in dem die Leichen ihrer Söhne gefunden werden, ahnt die verzweifelte Clare, dass sie ein Monster geheiratet hat.
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
