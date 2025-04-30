Zum Inhalt springenBarrierefrei
Evil - Gesichter des Bösen

TLCFolge vom 30.04.2025
Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 30.04.2025: Ein Leben auf der Flucht

44 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12

Ohne es zu wissen, verbrachte Pam Jacobs als Kind mehrere Jahre auf der Flucht vor dem Gesetz. Ihr Vater, Charles Sinclair, war ein landesweit gesuchter Mann. Doch die heile Familienwelt fiel abrupt in sich zusammen, als eines Tages das FBI die Tür eintrat und sie von den Gräueltaten erfuhr. War Pams Vater wirklich ein Serienmörder?

