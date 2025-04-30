Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 30.04.2025: Ein Leben auf der Flucht
44 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12
Ohne es zu wissen, verbrachte Pam Jacobs als Kind mehrere Jahre auf der Flucht vor dem Gesetz. Ihr Vater, Charles Sinclair, war ein landesweit gesuchter Mann. Doch die heile Familienwelt fiel abrupt in sich zusammen, als eines Tages das FBI die Tür eintrat und sie von den Gräueltaten erfuhr. War Pams Vater wirklich ein Serienmörder?
