Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 07.05.2025: Der Orangenhain-Killer
Folge vom 07.05.2025
Die Geschwister Ronald und Patty wollten nie wahrhaben, dass in ihrem älteren Bruder Bernard ein Monster lauert. Doch als sich das Geheimnis langsam lüftet, wird ihnen klar: Die Anzeichen waren schon immer da. Sie stellen mit Grauen fest, dass Bernard ihnen sogar einst die Orte zeigte, wo unmenschliches vor sich ging. Liegt die dunkle Seite ihres Bruders in den Genen der Familie?
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
12
