Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Evil - Gesichter des Bösen

Wandelnde Zeitbombe

TLCFolge vom 14.01.2023
Wandelnde Zeitbombe

Wandelnde ZeitbombeJetzt kostenlos streamen

Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 14.01.2023: Wandelnde Zeitbombe

44 Min.Folge vom 14.01.2023Ab 12

Als Ian zur Schule ging, ahnten seine Eltern, dass er von Mitschülern gemobbt wurde, reagierten aber nicht. Später waren sie besorgt über seine hysterischen Anfälle, die manchmal in Wahnvorstellungen gipfelten, wussten aber nicht, was sie tun sollten – und ließen damit einem fürchterlichen Drama seinen Lauf. Denn als Ians Vater endlich klar wird, dass sein Sohn fachkundige Hilfe braucht, ist es schon zu spät: Nachdem der paranoide junge Mann wegen einer Schlägerei aus der Armee entlassen wird, dreht er völlig durch und schießt in einem Studenten-Café fünf Menschen nieder. Nach seinem Amoklauf ist Ian auf der Flucht.

Alle verfügbaren Folgen