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Evil - Gesichter des Bösen

Der Mann mit den zwei Gesichtern

TLCFolge vom 26.08.2026
Der Mann mit den zwei Gesichtern

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Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 26.08.2026: Der Mann mit den zwei Gesichtern

45 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Als Dianne quer durch das Land fährt, um den inhaftierten Mark Burns zu heiraten, ist sie fest von seiner Unschuld überzeugt. Doch nach seiner Entlassung häufen sich die Anzeichen, dass er nicht nur schuldig ist, sondern gerade erst anfängt.

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