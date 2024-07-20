Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Evil Twins - Killer-Zwillinge

June und Jennifer Gibbons

sixxStaffel 1Folge 12vom 20.07.2024
June und Jennifer Gibbons

June und Jennifer GibbonsJetzt kostenlos streamen

Evil Twins - Killer-Zwillinge

Folge 12: June und Jennifer Gibbons

44 Min.Folge vom 20.07.2024Ab 12

June und Jennifer Gibbons ziehen mit ihrer Familie von Barbados nach Wales, wo sie in der Schule die eindeutigen Außenseiter sind und aufgrund von Vorurteilen schlecht behandelt werden. Um sich selbst zu schützen, lernen die Mädchen zu schweigen und ziehen sich in ihre eigene Welt zurück. Doch eines Tages wird alles zu viel und es kommt zur gewaltsamen Eskalation.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Evil Twins - Killer-Zwillinge
sixx
Evil Twins - Killer-Zwillinge

Evil Twins - Killer-Zwillinge

Alle 3 Staffeln und Folgen