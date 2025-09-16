Zum Inhalt springenBarrierefrei
Evil Twins - Killer-Zwillinge

sixxStaffel 1Folge 14vom 16.09.2025
Folge 14: Pete und Pat Bondurant

44 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 16

Die Bondurant-Zwillinge wachsen auf einer Farm in Tennessee auf. Wegen ihres Übergewichts werden sie schon früh gehänselt. Sie lassen sich das jedoch nicht gefallen und antworten darauf mit extremer Gewalt. Im Laufe der Jahre terrorisieren sie ihren Heimatort, dealen mit Drogen, vergewaltigen und morden - und das immer zusammen.

