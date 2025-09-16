Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 14: Pete und Pat Bondurant
44 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 16
Die Bondurant-Zwillinge wachsen auf einer Farm in Tennessee auf. Wegen ihres Übergewichts werden sie schon früh gehänselt. Sie lassen sich das jedoch nicht gefallen und antworten darauf mit extremer Gewalt. Im Laufe der Jahre terrorisieren sie ihren Heimatort, dealen mit Drogen, vergewaltigen und morden - und das immer zusammen.
Evil Twins - Killer-Zwillinge
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
