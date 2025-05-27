Zum Inhalt springenBarrierefrei
Evil Twins - Killer-Zwillinge

Betty und Peggy Woods

sixxStaffel 1Folge 8vom 27.05.2025
Betty und Peggy Woods

Betty und Peggy Woods

Evil Twins - Killer-Zwillinge

Folge 8: Betty und Peggy Woods

47 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12

Die Zwillingsschwestern Betty und Peggy Woods wachsen in einer armen Familie im ländlichen Alabama auf. Aus Angst vor ihrem tyrannischen Vater, halten die beiden Mädchen stets zusammen, doch im Laufe ihres Lebens entwickeln sie sich in unterschiedliche Richtungen. Bis sie eines nachts ein grausamer Mord wieder vereint - aber wer steckt wirklich hinter der Tat?

Evil Twins - Killer-Zwillinge
sixx
Evil Twins - Killer-Zwillinge

Evil Twins - Killer-Zwillinge

