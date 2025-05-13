Zum Inhalt springenBarrierefrei
Evil Twins - Killer-Zwillinge

SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 4 vom 13.05.2025
Den Glukhoy-Zwillingen scheint die Welt offenzustehen: Mit sieben Jahren ziehen sie mit ihrer Familie aus der Ukraine in die USA und leben dort den amerikanischen Traum. Die Brüder feiern bereits in der Schulzeit große Erfolge in der Wrestling Welt und haben eine professionelle Karriere vor sich. Doch ein tragischer Unfall verändert alles und führt die Zwillinge auf dunkle Abwege ...

