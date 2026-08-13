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Ex on the Beach

Auf eine neue Liebe

MTV liveStaffel 4Folge 14vom 13.08.2026
Auf eine neue Liebe

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Ex on the Beach

Folge 14: Auf eine neue Liebe

40 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Im Chalet herrscht jede Menge Gefühlschaos. Die Teilnehmer müssen sich zwischen ihrem Ex, einer neuen Liebe und dem Leben als Single entscheiden. Während ein Single die entscheidende Frage stellt, erträgt jemand anders kaum die Wahrheit.

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